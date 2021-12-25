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Суд принял решение о принудительной ликвидации Объединенного Резервного Банка

25.12.2021 12:03
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Объединенный Резервный Банк

В отношении Объединенного Резервного Банка запущена процедура принудительной ликвидации, свидетельствуют данные Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

Решение о введении процедуры принудительной ликвидации Орбанка принял Арбитражный суд Москвы 16 декабря. АСВ назначено ликвидатором.

Согласно опубликованному в пятницу, 24 декабря, сводному отчету временной администрации банка, по состоянию на дату принятия судом решения о принудительной ликвидации финучреждения его активы составляли 829,1 млн рублей при обязательствах на 643,6 млн.

Лицензия у банка была отозвана 8 октября этого года. Центробанк пояснял, что Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в связи с чем к кредитной организации неоднократно применялись регулятивные меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — указывал Центробанк.

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