Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Объединенного Резервного Банка (Орбанк, Москва, регистрационный номер 937). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, Орбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем к кредитной организации в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры регулятора, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Также банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды», — указывает Центробанк.

В Орбанк назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Орбанк является участником системы страхования вкладов.