ЦБ может ввести профессиональный стандарт для банковских сотрудников по информбезопасности

На этой неделе банки получили от ЦБ запрос об их кадровых потребностях в области информационной безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные кредитных организаций, уточняя, что в банках интерес регулятора связывают с намерением в ближайшее время ввести профессиональный стандарт для таких сотрудников. Одним из главных требований может стать наличие у них высшего профильного образования.

Отмечается, что финучреждениям предложили заполнить таблицу, указав ежегодную потребность в сотрудниках с дипломом по информбезопасности (бакалавров, магистров, специалистов) в 2023—2027 годах, реальный и планируемый штат соответствующих департаментов.

Сам факт направления документа уже вызвал бурные обсуждения на профильных форумах специалистов по информбезопасности (ИБ). Интерес Центробанка там объясняют планами внедрить стандарт «Специалист в области информационной безопасности организаций кредитно-финансовой сферы». Согласно презентации регулятора от 2021 года, у таких сотрудников должно быть профильное высшее образование. На его необходимость регулятор указывал еще в рекомендациях по стандартизации в области ИБ, выпущенных в 2015 году.

Между тем стихийно возникшие опросы на форумах демонстрируют, что профильного высшего образования нет даже у половины работающих специалистов. Опрос банков, проведенный «Коммерсантом», показал, что примерно треть сотрудников по ИБ не имеют профильного диплома, то есть не соответствуют требованиям ЦБ.

В Банке России причину проводимого опроса объяснили потребностью «оценить текущую ситуацию и перспективы кадрового обеспечения». Представитель регулятора уточнил, что проект стандарта «согласован отраслевым сообществом» и находится на стадии обсуждения в Минтруде. При этом, добавили в ЦБ, «учитывая разноплановость и разнородность решаемых задач», проект документа предусматривает при наличии опыта и дополнительного образования возможность работать по смежным специальностям. Однако в презентации это допускается только для руководящих работников.

В кредитных организациях говорят, что высшее профильное образование в области ИБ не так важно в отличие от опыта работы. По словам первого зампреда МКБ Михаила Полунина, на банковском рынке немало специалистов, которые пришли еще в 1990-е годы, когда профильного образования для тех или иных специальностей просто не было. Много и тех, кто имеет диплом по смежной специальности, но прошел дополнительное обучение и имеет большой опыт работы. «Поэтому при наборе сотрудников в банках в первую очередь смотрят на квалификацию, опыт, реализованные проекты, а уже потом — на диплом», — пояснил Полунин.

Более того, о качестве профильного высшего образования банковские специалисты по ИБ отзываются весьма критически. По словам замдиректора департамента информбезопасности банка «Открытие» Анатолия Брагина, специалисты могут получить второе высшее образование по программам профессиональной переподготовки, но особых знаний и тем более навыков оно не обеспечит. Руководитель управления информбезопасности Райффайзенбанка Илья Зуев подчеркивает, что среди кандидатов с профильным высшим образованием по ИБ «много тех, кто обладает им номинально, а на практике крайне плохо разбирается в предмете».