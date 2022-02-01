Правительство прорабатывает регулирование майнинга

Мероприятия по регулированию выпуска криптовалют (майнинга) включат в дорожную карту Кабмина, пишут «Известия». Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил близкий к правительству источник издания. В аппарате зампреда уточнили, что он ведет консультации с профильными ведомствами по доработке документа в части включения в него вопросов регламентации майнинга. Профильным ведомствам (Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг) поручено актуализировать и разработать нормативно-правовую базу по организации выпуска криптовалют. Также Чернышенко поручил организовать при участии Координационного центра правительства рабочую группу с представителями криптоиндустрии «для получения обратной связи от экспертов и проработки регуляторики» по вопросу регламентации майнинга.

Ранее правительство утвердило дорожную карту из 15 пунктов по регулированию отрасли до конца 2022 года. При этом вопросы правового статуса майнинга «в силу особой специфики» изначально хотели рассматривать отдельно, с привлечением специалистов из Минэнерго и Минпромторга, указано в документе. С одной стороны, государство планирует легализовать криптоотрасль, а с другой — сформировать комплекс мер ответственности за нарушения. Так, уже в 2022 году будут разработаны соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, следует из дорожной карты.

Лента новостей В Госдуме заявили о необходимости закрепления в законе ограничения оборота криптовалюты Криптовалюта должна быть закреплена в законодательстве РФ в качестве объекта, как и ограничения ее оборота, включая запрет на использование в качестве платежного средства. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 29.01.2022 19:36

До конца года Минфину совместно с правоохранительными органами, ФНС и Росфинмониторингом поручено подготовить поправки в УК и УПК «в части определения ответственности за совершение преступлений с использованием цифровых валют». Они будут отнесены к имуществу. Использование криптовалют станет отягчающим обстоятельством, а расследовать такие преступления будет Следственный комитет. Уголовная и административная ответственность будет введена за уклонение от декларирования операций с криптовалютой. До конца первого полугодия поручено предусмотреть административную ответственность «за организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты в качестве встречного предоставления».

Криптовалютный бизнес намерены официально признать предпринимательством — соответствующую деятельность Минэкономразвития поручено внести в ОКВЭД до конца осени. Они будут дополнены «оборотом виртуальных активов» как видом экономической деятельности. Принятие соответствующих актов позволит внести изменения в ОКВЭД, отметили в министерстве. Минфину также поручено до конца года разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов и «механизмы регистрации и отчетности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов», а Росмониторингу — сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами. Также Минфин подготовит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе в части определения «порядка идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют».