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В правительстве подготовили дорожную карту по регулированию криптовалют

28.01.2022 09:19
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В правительстве подготовили дорожную карту по регулированию криптовалют
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Александр Рюмин/ТАСС
Источник
РБК

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России до конца 2022 года, пишет РБК. В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, рассказал источник.

Так, предлагается к маю 2022 года проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов»; доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой; к ноябрю — перенести требования межправительственной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета); к декабрю — разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в РФ; определить ответственность за преступления с использованием криптовалют; сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами; доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней; определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют.

28.01.2022 08:28

В рамках этой дорожной карты в правительстве также хотят дать правовую оценку использованию подставных лиц в расчетах между физлицами. Еще один пункт — анализ китайской практики запретительных норм в отношении криптовалютного сектора. С привлечением ЦБ планируется определить принципы функционирования китайских систем технологического и финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов. Среди других задач: разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности, проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности, предусматривает их «приземление» в России, то есть обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо.

Минэкономразвития знакомо с содержанием дорожной карты, сообщил представитель министерства. Банк России ознакомился с проектом дорожной карты и направил правительству предложения по ее доработке, сказал представитель регулятора. Как следует из его ответа, ЦБ считает необходимым подготовить закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России, а также определяющий ответственность за нарушение запрета.

Президент России Владимир Путин поддерживает предложение правительства о регулировании и налогообложении криптовалют вместо их запрета, на котором настаивает Банк России. Как передает РБК, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. По их словам, глава государства одобряет предложение ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

 27.01.2022 21:58

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Комментарии

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georgy1974
georgy1974
28.01.2022 17:17
<p>Интересно, почему вопросами регулирования криптовалют занимается у нас Правительство? Они там что, все свои проблемы успешно порешали, и теперь считают своим долгом оказать шефскую помощь ЦБ РФ? Только ведь, это не так. Желание Минфина обложить налогами криптоактивы понятно, но тогда и всю ответственность за возможные последствия должно нести Правительство. Не стоит Минфину ставить задачи перед ЦБ, не стоит ему залезать на чужую территорию с некими надзорными функциями, которыми он предлагает себя наделить. Мало того, что это напрямую противоречит недавно обновленной Конституции РФ, Конституция то у нас все выдержит, это противоречит, прежде всего, здравому смыслу. </p>
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