Россиян предложили тестировать перед покупкой криптовалюты на 600 тыс. рублей в год

Для совершения операций с криптовалютами на общую сумму свыше 600 тыс. рублей в год россиянам нужно будет проходить тестирование по аналогии с проверкой неквалифицированных инвесторов, пишут «Известия». Такое требование содержится в законопроекте о регулировании цифровых активов, который планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил один из авторов документа, первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Тестирование будет обязательным только для совершения трансакций с цифровой валютой, но не с другими криптоактивами, например токенами, пояснил депутат. Законопроект также урегулирует вопросы майнинга. Тариф на электроэнергию для майнеров «должен быть как для юридических лиц», уверен он.

На руках россиян около 100 млрд долларов в криптовалюте, они владеют 17 млн криптокошельков, а ежегодный объем майнинга в стране равен примерно 2 млрд долларов, оценил Луговой. Кроме тестирования и майнинга, законодательно планируется определить четкий круг субъектов, имеющих право совершать операции с криптовалютой. К ним будут отнесены уполномоченные банки, криптообменники и криптобиржи. Банки должны будут получить отдельную лицензию на такие операции, а иностранным криптобиржам потребуется «специальным образом» регистрироваться на территории РФ. Предполагается, что выдавать лицензию на совершение операций с криптоактивами будет ЦБ, хотя «насчет регулятора есть дискуссии», пояснил депутат.

Лента новостей Участники рынка выступили против запрета криптовалют Запрет «крипты» только переведет ее из «серой» зоны в «черную» и проблемы усугубятся, считают эксперты. 27.01.2022 08:48

Параллельно дорабатываются поправки к Налоговому кодексу о декларировании криптовалюты, которые были одобрены в первом чтении еще в феврале прошлого года, рассказал Луговой. По словам главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, минимальный порог для обязательного декларирования операций с цифровой валютой ко второму чтению не изменится — 600 тыс. рублей в год.

В правительстве и на финансовом рынке не разделяют запретительный подход регулятора. В Минэкономразвития заявили, что считают нецелесообразным введение полного запрета на обращение криптовалют в России, назвав их развитие общемировым трендом. Вместе с тем в министерстве понимают риски цифровых активов, «особенно для неквалифицированных инвесторов». В министерстве также выступают за регулирование майнинга, признание его предпринимательской деятельностью и установление порядка его налогообложения. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance выступила против полного запрета операций с цифровыми активами для неквалифицированных инвесторов. Лучше смотреть на криптовалютные продукты и обсуждать ограничения доступа к таким продуктам, пояснил директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.