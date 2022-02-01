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Bloomberg узнал об оценке Кремлем российского крипторынка в 214 млрд долларов

01.02.2022 21:45
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РБК

Кремль и правительство России оценили российский рынок криптовалют в 214 млрд долларов (16,5 трлн рублей), утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Эта оценка используется в ходе разработки плана по регулированию отрасли, сообщили собеседники агентства.

Объем криптовалюты, которой владеют россияне, был рассчитан в январе 2022 года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации. Агентство пишет, что оценка может оказаться заниженной, так как многие трейдеры скрывают свою деятельность.

В ноябре 2021 года ЦБ оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в 5 млрд долларов (около 390 млн рублей). Данные были получены по итогам опроса крупных банковских организаций в июле 2021 года. Также в ЦБ отметили, что российские пользователи — одни из самых активных участников рынка цифровых валют. Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют.

Позднее в ходе парламентских слушаний глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил инвестиции жителей России в криптовалюты в 5 трлн рублей. Аксаков подчеркнул, что цифровыми активами интересуются и неквалифицированные инвесторы, поэтому властям надо определиться с позицией по цифровым активам и законодательно ее прописать.

ЦБ 20 января опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

28 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту, в которой предлагается регулирование криптовалют, а не их запрет, идентификация клиентов, ответственность за незаконный оборот цифровых активов, а также разработка методики оценки стоимости криптовалют. В разработке дорожной карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

26 января президент РФ Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. Глава государства заявил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют.

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Комментарии

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georgy1974
georgy1974
02.02.2022 12:26
<p>Поразительно глубокая аналитика от Bloomberg. Кремль и Правительство оценили рынок крипты в $214 млрд., ЦБ оценил весь рынок операций с цифровыми активами в $5 млрд. И кому верить? С ЦБ все более-менее понятно, но как Кремль и Правительство могли оценить этот рынок? Какие инструменты для такой оценки у них имеются, если даже что-то имеется, насколько можно доверять? Откуда Аксаков взял 5 трлн. инвестиций россиян в крипту непонятно вообще, ведь у него точно нет никаких тайных инструментов. Тут одно из двух: либо сам как-то прикинул, либо кто-то другой прикинул и с ним поделился. Доверять невозможно. В общем, Bloomberg в своем репертуаре: вывалить кучу всякой всячины без указания конкретных источников, навести таким образом тень на плетень, и предоставить другим во всем этом разбираться. На самом деле, здесь и разбираться-то не в чем: вопросами регулирования криптовалют должен заниматься тот, кому это положено, а именно ЦБ РФ. Правительство должно заниматься своими вопросами, а если ему хватает времени и сил на посторонние вопросы, значит, штаты раздуты, надо сокращать.</p>
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