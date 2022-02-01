Bloomberg узнал об оценке Кремлем российского крипторынка в 214 млрд долларов

Кремль и правительство России оценили российский рынок криптовалют в 214 млрд долларов (16,5 трлн рублей), утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Эта оценка используется в ходе разработки плана по регулированию отрасли, сообщили собеседники агентства.

Объем криптовалюты, которой владеют россияне, был рассчитан в январе 2022 года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации. Агентство пишет, что оценка может оказаться заниженной, так как многие трейдеры скрывают свою деятельность.

В ноябре 2021 года ЦБ оценил годовой объем операций россиян с цифровыми активами в 5 млрд долларов (около 390 млн рублей). Данные были получены по итогам опроса крупных банковских организаций в июле 2021 года. Также в ЦБ отметили, что российские пользователи — одни из самых активных участников рынка цифровых валют. Россия находится в числе лидеров по количеству посещений бирж цифровых валют.

Позднее в ходе парламентских слушаний глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил инвестиции жителей России в криптовалюты в 5 трлн рублей. Аксаков подчеркнул, что цифровыми активами интересуются и неквалифицированные инвесторы, поэтому властям надо определиться с позицией по цифровым активам и законодательно ее прописать.

ЦБ 20 января опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

28 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту, в которой предлагается регулирование криптовалют, а не их запрет, идентификация клиентов, ответственность за незаконный оборот цифровых активов, а также разработка методики оценки стоимости криптовалют. В разработке дорожной карты участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

26 января президент РФ Владимир Путин призвал правительство и ЦБ прийти к единому мнению относительно регулирования цифровых активов. Глава государства заявил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования криптовалют.