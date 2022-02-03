Росстат: промышленное производство в России в декабре выросло на 6,1%, в 2021 году — на 5,3%

Промышленное производство в России в декабре выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 12,5% по сравнению с ноябрем-2021. Такие данные представил Росстат.

Как уточняется, рост объемов и позитивная динамика по сравнению с декабрем 2020 года и ноябрем 2021 года зафиксированы во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10% к декабрю 2020 года, обрабатывающие производства — на 4,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 1,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 9,6%.

В целом за 2021 год промышленное производство выросло на 5,3% по сравнению с 2020 годом. Сырьевые отрасли показали рост по сравнению с январем — декабрем 2020 года на 4,8%, обрабатывающие производства — на 5%, энергетический сектор — на 6,8%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 15,8%.

Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 10% (декабрь 2021 года к декабрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,2%, сырьевые отрасли — на 3,4%, энергетический сектор — на 8%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 24,8%.



Росстат также скорректировал индексы производства за ноябрь 2021 года в связи с уточнением данных респондентами. Промпроизводство в целом выросло к аналогичному периоду 2020 года не на 7%, как сообщалось ранее, а на 7,6%, а том числе добыча полезных ископаемых — не на 10,2%, а на 10,7%, обрабатывающие производства — не на 5,3%, а на 6,1%, энергетический сектор — не на 3,9%, а на 4%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а также с деятельностью по ликвидации загрязнений, — не на 10%, а на 10,1%.