Росстат оценил рост промышленного производства в ноябре в 7% в годовом выражении

Промышленное производство в России выросло в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, по сравнению с октябрем 2021-го — на 0,5%, а за 11 месяцев рост составил 5,2% в сравнении с январем — ноябрем 2020 года. Такую оценку приводит Росстат.

«Увеличение объемов по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 10,2%, обрабатывающие производства — на 5,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 3,9%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 10%», — указано в сообщении статистического ведомства.

За 11 месяцев сырьевые отрасли показали рост по сравнению с январем — ноябрем 2020 года на 4,3%, обрабатывающие производства — на 5,2%, энергетический сектор — на 7,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 16,9%.

Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 5,9% (ноябрь 2021 года к ноябрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,2%, сырьевые отрасли — на 2,2%, энергетический сектор — на 1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 22,8%.



Также Росстат скорректировал оценку роста производства за октябрь 2021 года, так как респонденты предоставили в своих ноябрьских отчетах уточненные данные за предыдущий месяц. Оценка улучшена на 0,3 процентного пункта: промпроизводство выросло по сравнению с октябрем 2020 года не на 7,1%, а на 7,4%, свидетельствуют данные статслужбы.