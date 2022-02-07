Банковская группа Intesa Sanpaolo заработала 4,2 млрд евро в 2021 году

Чистая прибыль базирующейся в Италии банковской группы Intesa Sanpaolo за 2021 год достигла почти 4,2 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2020 годом. Такие данные консолидированной финансовой отчетности группы, утвержденной на заседании ее совета директоров 4 февраля, приводятся в сегодняшнем сообщении ее дочернего российского банка «Интеза».

«Чистая прибыль по итогам IV квартала 2021 года составила 179 млн евро по сравнению с 983 млн евро в III квартале 2021 года, а по итогам 2021 года — 4,185 млрд евро по сравнению с 3,277 млрд евро в 2020 году (3,505 млрд евро в 2020 году без учета приобретения UBI Banca)», — сообщается в релизе.

Операционные доходы группы по итогам IV квартала составили 5,02 млрд евро, сократившись на 1,4% по сравнению с III кварталом 2021 года, а по итогам 2021 года — 20,786 млрд (плюс 1,9% к 2020 году). Операционные расходы за квартал составили 3,027 млрд евро (плюс 14,7% к предыдущему кварталу), за год — 10,92 млрд (минус 1,1% в годовом выражении).

Валовая прибыль за квартал равнялась 434 млн евро против 1,892 млрд в III квартале, а по итогам всего 2021 года — 6,639 млрд против 6,188 млрд евро год назад.

«В течение 2020—2021 годов Intesa Sanpaolo выделила около 8 млрд евро из доналоговой прибыли на повышение будущей устойчивости группы», — указано в числе прочего в сообщении.

На 31 декабря 2021 года сеть группы насчитывала 4 719 филиалов, в том числе 979 за рубежом. Общая численность сотрудников — почти 97,7 тыс. человек.

Совет директоров группы Intesa Sanpaolo также утвердил промышленный план на 2022—2025 годы. «Для группы план предусматривает сильное, устойчивое создание и распределение стоимости, прочную капитализацию и значительную долю обязательств в области ESG (экология, социальная сфера, управление)», — говорится в релизе.



Предполагается, что к 2025 году чистая прибыль группы должна достигнуть 6,5 млрд евро.