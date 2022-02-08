Страховщики поднимают стоимость ДМС

Страховые компании поднимают стоимость добровольного медицинского страхования (ДМС) из-за роста стоимости услуг в медицинских клиниках и убыточности полисов, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей нескольких крупных организаций.

В «РЕСО-гарантии» полисы для юридических лиц подорожали с января на 4—5%, что ниже текущей инфляции, для физических лиц рост цен ДМС ощутимее и зависит от региона — в некоторых стоимость выросла на 15%. В «Ингосстрахе» и «Альфастраховании» на услуги некоторых клиник стоимость страховок выросла до 10%, часть клиник цены, наоборот, снизили, но в большинстве медицинских организаций тарифы ДМС остались без изменений. Стоимость ДМС в «Ренессанс Страховании» последний раз менялась в конце 2021 года: цены выросли на 5—10% в связи с увеличением стоимости на медицинские услуги.

Стоимость полиса ДМС в «Сберстраховании» не менялась с лета 2021-го. Цена полиса ДМС для клиентов — физических лиц в «Росгосстрахе» также не изменилась. Средняя премия на одного застрахованного в прошлом году у ВСК снизилась на 5% по сравнению с 2020 годом.

По словам директора по рейтингам страховых компаний агентства «НКР» Евгения Шарапова, увеличение стоимости полисов ДМС практически всегда связано с инфляцией и ростом выплат. Отношение размера выплат по ДМС (за исключением выезжающих за рубеж) к их количеству за 2021 год выросло, медицинская инфляция, таким образом, составляет около 8% (общая инфляция в 2021-м составила 8,4%). Сборы будут двигаться вслед за инфляцией, но вполне вероятно и изменение перечня услуг договоров ДМС — например, из них будут убирать более дорогие услуги.