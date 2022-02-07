Исследование: наличие ДМС является важным критерием при выборе работы для зумеров и миллениалов

Каждого второго молодого сотрудника (46%) волнует наличие ДМС, свидетельствуют данные опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Это ключевой критерий у работников Нижнего Новгорода (54%), Краснодара (53%) и Москвы (50%).

По данным исследования, на самом последнем месте медицинское страхование стоит у жителей Новосибирска (70% считают его необязательным), Екатеринбурга (52%) и Санкт-Петербурга (48%). При этом среди тех, кого заботит медицинское страхование, большую часть (49%) составляют миллениалы (22-38 лет) и зумеры, молодые люди в возрасте 14-22 лет (43%).

Отмечается, что из всех опрошенных меньше всего наличие медицинского страхования в работодателе привлекает поколение X, то есть людей в возрасте 38-55 лет (58%), для них самым привлекательным критерием оценки работодателя все еще остается заработная плата (за нее проголосовало 80% опрошенных из этой возрастной группы).

Помимо ДМС, важными критериями для зумеров оказались такие показатели, как корпоративная культура (60%), месторасположение офиса (58%), гибкий график, который можно настраивать под себя (51%), возможность полноценной удаленной работы (44%), отсутствие дресс-кода (31%). Меньше всего молодых людей привлекают корпоративное обучение (21%), дисконтная программа для сотрудников на продукцию компании (14%) и корпоративные путешествия (7%).

ДМС первостепенно для работников корпораций (63%) и средних предприятий (55%). Реже всего медицинское страхование волнует индивидуальных предпринимателей и самозанятых (32%). Страхование также больше всего приветствуется среди IT-специалистов (57%), HR-менеджеров (52%), PR и маркетинг-менеджеров (51%), специалистов в сфере продаж (50%) и логистов (47%).

В опросе приняли участие 2429 российских соискателей из всех федеральных округов.