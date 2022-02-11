Правительство одобрило поправки к новому режиму для микробизнеса

Правительство вчера одобрило для отправки в Госдуму свои поправки ко второму чтению законопроектов о введении в четырех регионах автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) малого бизнеса, пишет «Коммерсант». Одно из изменений — повышение доли регионов в доходах от уплаты налога в рамках этого спецрежима с 50% до 54%.

Ведомства подготовили поправки к пакету законопроектов о запуске экспериментального налогового режима для малого бизнеса — вчера они были вынесены на заседание правительства. В публичной части мероприятия обсуждения не было — источник в аппарате правительства сообщил, что поправки одобрены. Принципиальных изменений при втором чтении не предполагается — поправки лишь учитывают замечания, высказанные депутатами при первом чтении проектов.

Отмечается, что эксперимент планируется провести с июля 2022 года до конца 2027-го в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. АУСН будет доступна для индивидуальных предпринимателей (ИП) и микропредприятий со штатом до пяти сотрудников и годовым доходом до 60 млн рублей. По сравнению с обычной «упрощенкой» ставки в АУСН выше — 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов (вместо 6% и 15%, соответственно). При этом предполагается освобождение от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

В обмен на небольшой рост налоговой нагрузки предпринимателей освободят от обязанности подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды — Федеральная налоговая служба сама начислит налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. На банки бизнес сможет переложить исчисление и уплату сумм НДФЛ с доходов работников.

Как сообщили в Минфине, поправки правительства ко второму чтению расширяют перечень организаций и ИП, которые не вправе применять АУСН. Сейчас в нем около 30 позиций. Это, например, предприниматели, применяющие другие налоговые режимы, иностранные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации, ломбарды, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. Помимо них перейти на новый режим не смогут компании и предприниматели, которые не состоят на налоговом учете в пилотных регионах, а также использующие механизм единого налогового платежа.

Кроме того, поправки убирают ответственность за непредставление бизнесом на АУСН сведений о своих доходах и расходах. Так, одобренный в первом чтении законопроект предусматривал штраф в 20% от суммы неуплаченного налога — как для налогоплательщиков, так и для банков. Как пояснили в Минфине, это сделано для того, чтобы избежать повторного привлечения к ответственности, поскольку она уже предусмотрена другими нормами.

При первом чтении депутаты указали на одну неопределенность режима АУСН — связанную с тем, что на счет могут приходить и не облагаемые налогом поступления. Как пояснили в ФНС, согласно поправкам, банки будут отправлять в налоговые органы информацию об операциях по счетам, о переводах электронных денежных средств, а также о комиссии за эквайринг с разделением на доходы и расходы, учитываемые или не учитываемые при определении объекта налогообложения. При этом налогоплательщики смогут корректировать эти сведения.