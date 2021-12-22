Госдума одобрила в первом чтении поправки о новом налоговом режиме для малого бизнеса

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о новом автоматизированном налоговом режиме для малого бизнеса, пишет «Коммерсант». В порядке пятилетнего эксперимента он будет запущен в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С июля 2022 года автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) на добровольной основе будет доступна индивидуальным и микропредприятиям (до пяти сотрудников и до 60 млн рублей годового дохода). Налоговая ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Сейчас такой бизнес, как правило, использует упрощенную систему налогообложения и платит 6% и 15% соответственно (регионы могут снижать ставки).

В обмен на рост налоговой нагрузки микропредприятиям обещано снижение административной — рассчитывать налоги ФНС будет самостоятельно на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. Как пояснил представлявший проекты в Госдуме заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, также такие налогоплательщики будут освобождаться от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Два проекта-спутника предусматривают поправки к Бюджетному и Налоговому кодексам. Первый вводит равное распределение (50% на 50%) между центром и регионами доходов, поступающих в рамках эксперимента. Второй предусматривает ответственность за налоговые нарушения для компаний-участников и уполномоченных банков — за нарушение порядка передачи сведений об их доходах и расходах. Штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 200 рублей.

Депутатов обеспокоил неурегулированный статус банков — в проектируемом режиме они де-факто станут налоговыми агентами во взаимоотношениях между ФНС и налогоплательщиками. Другая претензия связана с рисками потерь для региональных бюджетов. Минфин пообещал изменить распределение доходов от режима в пользу регионов (54% на 46%) ко второму чтению. Вопросы у комитета Госдумы по МСП вызвала практическая реализация эксперимента. Не вполне ясно, каким образом налог по АУСН будет рассчитываться на практике, поскольку на один банковский счет могут приходить не только выручка, но и иные не облагаемые налогом поступления, указано в заключении комитета к проекту.