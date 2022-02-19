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Банковская группа Intesa Sanpaolo​ инвестирует 40 млн фунтов стерлингов в разработку новой цифровой платформы

19.02.2022 15:51
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Интеза

Банковская группа Intesa Sanpaolo инвестирует 40 млн фунтов стерлингов в британскую технологическую компанию Thought Machine для развертывания новой платформы цифрового банкинга. Об этом сообщили в банке «Интеза».

Отмечается, что новая платформа цифрового банкинга группы Intesa Sanpaolo получила название Isybank. Она включена в представленный на днях план развития группы на 2022—2025 годы. Платформа сможет использовать Vault, основной банковский инструмент от Thought Machine.

На начальном этапе цель Isybank — предоставлять широкий спектр цифровых банковских услуг для 4 млн клиентов группы сегмента mass-market в Италии. Всего для развития и роста этой цифровой платформы предусматриваются инвестиции в размере 650 млн евро.

Группа инвестирует 5 млрд евро в цифровую трансформацию и в информационные технологии.

«Новый план развития предполагает еще более решительный ответ на вызовы со стороны финтех-технологий. По этой причине одним из основных проектов группы Intesa Sanpaolo на предстоящие годы является создание и развитие Isybank. Этот новый специализированный банк первоначально ориентируется на те 4 миллиона клиентов, которые уже сегодня прибегают преимущественно к нашим цифровым предложениям», — сказал управляющий директор, главный исполнительный директор группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина.

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