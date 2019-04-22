22.04.2019 17:00 526

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, направленный на обеспечение работоспособности Рунета в случае его изоляции от глобальной сети.

Один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас в ходе заседания в понедельник отметил, что в законопроекте предусмотрены комплексные меры по обеспечению устойчивой работы российских интернет-сервисов при любых внешних угрозах, обеспечивающих, в том числе использование интернет-банкинга, оказание государственных и муниципальных услуг. Предлагаемые законом меры обеспечат работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет. Клишас также добавил, что создается дублирующая система, необходимая для работы интернета. В законе не идет речь о каком-либо ограничении работы интернета в стране. В свою очередь, возможное внешнее отключение интернета может привести к экономическим и социальным катаклизмам.

Госдума РФ приняла законопроект 16 апреля.

Так, документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. В проекте закона, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Также поправками на госорганы, органы местного самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, установленными нацстандартами в области криптографической защиты информации, утвержденными в соответствии с законом «О стандартизации в Российской Федерации».

На Роскомнадзор возлагаются функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России. При службе предлагается создать центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в России. Правительство РФ будет определять виды угроз и меры по их устранению.

Документом также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

Помимо этого, предусматривается создание национальной системы доменных имен, которая будет представлять собой совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, предназначенных для хранения и получения информации о сетевых адресах и доменных именах.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года, так как необходимо принять к нему подзаконные акты. Нормы о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен вступят в силу 1 января 2021 года.