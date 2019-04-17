17.04.2019 15:00 352

Вклад Рунета в российскую экономику за последний год достиг 3,9 триллиона рублей. Это на 11 процентов больше, чем годом ранее. Такие данные озвучил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в ходе интернет-форума РИФ+КИБ.



Сейчас доля интернета в общем объеме российской экономики составляет около 3,8 процента, уточнил Плуготаренко.

При этом объем мобильной интернет-экономики по итогам 2018 года был на уровне 1,6 триллиона рублей. Объем сегмента "Маркетинг и реклама" — 262,9 миллиарда рублей, "Инфраструктура" — 106,2 миллиарда рублей, "Электронная коммерция" — 1,953 триллиона рублей, "Медиа и развлечения" -75 миллиардов рублей, сообщил директор РАЭК.

Аудитория Рунета достигла 92,8 миллиона человек. Это 76 процентов населения России. За год число пользователей Сети увеличилось на 3 процента.

"Прирост аудитории российского сегмента интернета происходит за счет людей старших возрастов. Все молодое население уже давно активно пользуется сетью, — уточнила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Она добавила, что каждый россиянин в среднем проводит в интернете около трех часов.

По словам главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, увеличение частоты использования интернета и количества времени, проводимого пользователями в Сети, являются основными трендами 2018 года.

Еще один важный тренд — рост доли мобильной аудитории. В 2017 году число пользователей, которые выходят в Сеть с мобильных устройств, впервые превысило число тех, кто делает это со стационарных компьютеров. И сейчас эта тенденция сохраняется.

Также быстрыми темпами увеличивается аудитория SMART TV. За последний год она выросла на 55 процентов, уточнил Казарян.

При этом социальные сети продолжают оставаться одними из самых популярных ресурсов. В этом плане на симпатии пользователей не повлияли даже скандалы с утечками персональных данных.

Юлия КРИВОШАПКО

