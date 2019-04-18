18.04.2019 10:10 298

Минкомсвязь предлагает разрешить компаниям, управляющим многоквартирными домами, создавать свои сети связи для подключения домохозяйств к интернету через разных операторов. Идея противоречит закону и приведет к существенному росту платежей собственников квартир, возражает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Крупнейшие операторы связи более категоричны, называя инициативу «катастрофичной» для себя.

Минкомсвязь предлагает наделить управляющие компании (УК) правом создавать в многоквартирных домах сети связи и подключать собственников квартир к интернету, следует из разработанного министерством проекта отзыва правительства (есть у "Ъ") на законопроект о недискриминационном доступе домохозяйств к интернету. Такие сети смогут присоединяться к сетям разных интернет-провайдеров, считает Минкомсвязь, указывая, что эта схема широко применяется в других странах.

Законопроект об упрощении доступа операторов к общему имуществу жилых домов в конце декабря был внесен в Госдуму группой сенаторов. Поправки к закону «О связи» и другие акты подразумевают доступ в том числе безвозмездно и без договора. Как писал "Ъ" 25 марта , провайдеры просили Минкомсвязь не обязывать их заключать возмездные договоры с УК, на чем настаивал Минстрой. Компании указывают, что иначе им придется оплачивать доступ к домохозяйствам не менее чем на 10 млрд руб. в год, что чревато ростом цен на услуги.

Минкомсвязь считает свою схему альтернативным решением поставленной законопроектом задачи. Эта схема все равно «может привести к существенному росту платежей собственников в адрес управляющих организаций», следует из письма заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, направленного в Минкомсвязь 10 апреля (есть у "Ъ"). Для подключения к услугам связи УК необходимо получать лицензии, а также вводить сети в эксплуатацию, что «неизбежно повлечет перекладывание затрат на собственников жилых помещений», поясняет он. Платежи жильцов вырастут на сумму, которая потребуется на создание и эксплуатацию сети абонентского доступа, согласен общественный омбудсмен по строительной отрасли Дмитрий Котровский.

Представители «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР-Телекома» сообщили "Ъ", что поддерживают позицию ФАС. «Создание сетей УК приведет к монополизации этой инфраструктуры и противоречит действующему законодательству в части необходимости наличия инфраструктуры в строящихся домах и равного доступа к ней»,— подчеркнул представитель «МегаФона». Подход Минкомсвязи грозит монополизацией рынка фиксированной связи в отдельно взятых многоквартирных домах, соглашаются в «ЭР-Телекоме». «Мы обратились в Минкомсвязь с предложением пересмотреть этот подход. Он будет катастрофичен для телеком-операторов хотя бы потому, что существуют разные технологии ШПД»,— сообщила представитель компании.

Есть множество технологий, по которым могут оказываться услуги проводного доступа в интернет, и, чтобы сеть связи, построенная УК, могла присоединяться к сетям разных операторов, она должна поддерживать все эти технологии, поясняет источник в одном из операторов. «По действующему законодательству оператор связи, который оказывает услуги, должен довести линии непосредственно до абонента. УК в таком случае придется стать операторами и выполнять лицензионные условия»,— согласен представитель МТС. В «Ростелекоме» сообщили, что компания «положительно относится ко всем инициативам, связанным с упрощением деятельности операторов связи».

Крупным УК известно об инициативе Минкомсвязи. Так, в УК «ПИК-Комфорт» поддерживают «необходимость изменений в указанном законопроекте», но не готовы ответить, рассматривают ли возможность создания сети доступа в управляющихся ею домах. «Самое главное, что нужно сделать,— вывести из тени неправомерные способы взимания денег с операторов связи»,— заключили в «ПИК-Комфорте».

Владислав НОВЫЙ, Дмитрий ШЕСТОПЕРОВ