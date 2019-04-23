23.04.2019 09:50 628

Как стало известно "Ъ", «Яндекс» совместно с Альфа-банком и Тинькофф-банком выпустит кобрендовые карты, позволяющие пользователям получать кэшбэк на его сервисы. Компании такая карта должна дать дополнительное конкурентное преимущество, банкам — возможность нарастить клиентскую базу. Впрочем, эксперты отмечают, что новый продукт мало чем отличается от уже имеющихся на рынке и существенного прироста аудитории ни одной из сторон не принесет.

О том, что «Яндекс» запустит глобальную программу лояльности на свои сервисы, рассказал источник "Ъ", близкий к компании, и подтвердил еще один собеседник, знакомый с ходом реализации проекта. Кобрендовые карты «Яндекс.Плюс» будут выпускаться в партнерстве с Альфа-банком, Тинькофф-банком и платежной системой MasterCard. Планируется, что в будущем к проекту подключатся и другие банки.

Кэшбэк — разновидность бонусной программы для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Представляет собой возврат части потраченных средств по карте на счет рублями, а не баллами или бонусами.

Как сообщили собеседники "Ъ", по таким картам владельцы будут получать кэшбэк в размере 1–10%. Причем 10-процентный кэшбэк будет начисляться на один из сервисов, который будет меняться каждые три месяца. 5% будет даваться в остальных сервисах «Яндекса», включая «Такси», «Еду» и маркетплейс «Беру», а также на покупки в категориях развлечения, рестораны, образовательные услуги и спорттовары. Возвращаться на карту кэшбэк будет ежемесячно в виде денег, которые можно будет при необходимости вывести. Выпускать и обслуживать дебетовые карты банки будут бесплатно. Обслуживание кредитной карты будет бесплатным в первый год пользования, затем обойдется владельцу до 500 руб. в месяц, уточняют источники "Ъ".

Презентовать проект будут 23 апреля. В ранее разосланных приглашениях «Яндекс» указал, что представит новинку — «кое-что полезное для кошельков россиян». В «Яндексе», MasterCard, Тинькофф-банке и Альфа-банке не ответили на запрос "Ъ".

В кредитных организациях отмечают, что кэшбэк является эффективным инструментом для привлечения клиентов. «Активная практика по начислению кэшбэков стимулирует клиентов увеличивать объем операций по картам,— говорит исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка "Русский стандарт" Ростислав Яныкин.— Год от года инвестиции в программы лояльности во всех компаниях увеличиваются, поскольку конкуренция высока и необходимо инвестировать в дополнительные плюсы для клиентов».

Впрочем, эксперты не считают новый продукт особо привлекательным. «Пользователи привыкли к кэшбэкам и ожидают от банков и компаний этого сервиса, пока при прочих равных — клиент готов сделать выбор в пользу продукта с хорошим кэшбэком,— говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.— Однако его добавочная ценность со временем падает из-за слишком большой конкуренции». По его мнению, кэшбэки и бонусы хорошо работают в четко сегментированных аудиториях — когда карта предлагается постоянному клиенту бренда. От такого проекта «Яндекс» получает продвижение своих предложений банками, которым, в свою очередь, компания дает только видимость доступа к аудитории и дополнительный рекламный трафик, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Условия карты создают мнимую привлекательность, и заметного роста аудитории ни у "Яндекса", ни у банков не будет,— считает он.— Пользователей мог бы заинтересовать кэшбэк с такси, но его период действия ограничен тремя месяцами, а остальные сервисы менее популярны».

С предложенными условиями карта повлияет на рынок в районе статистической погрешности, считает руководитель Content Review Сергей Половников. «У того же Тинькофф-банка есть много вариантов карт с программами лояльности — например, с "Азбукой вкуса", "Перекрестком", OneTwoTrip и другими»,— напоминает он. По оценке эксперта, основное преимущество «Яндекса» от такого партнерства в том, что он получает доступ к кошельку своих пользователей и за счет маркетинговых предложений от партнеров может подстегивать потребление своих сервисов. «Банки в данном случае вряд ли смогут серьезно увеличить клиентскую аудиторию,— уверен господин Половников.— Безусловно, будет выпущено некоторое число карт, но опять же в структуре остальной банковской клиентуры выпуски будут минимальны». «Условия программы лояльности обычно формулируются таким образом, чтобы много заработать клиент не смог,— устанавливаются лимиты выплат и масса других оговорок»,— резюмирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Светлана САМУСЕВА, Юлия ТИШИНА