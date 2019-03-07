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• ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк). Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, по величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 136-е место. Регулятор в своем пресс-релизе указывает на недобросовестные действия руководства банка, «связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды». «Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента — юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании», — пояснили в ЦБ.

• В России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку. Соответствующий законопроект направлен на согласование в правительство, в конце марта его планируется внести на рассмотрение в Госдуму, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ предполагает введение в оборот механизма жилищных сбережений, благодаря которому население при накоплении первоначального взноса на ипотеку сможет получить кредит на покупку жилья. Согласно проекту закона, в этой программе смогут принять участие только те банки, которые допущены ЦБ в систему страхования вкладов. Кредитные организации будут обязаны выплачивать проценты по такому виду вклада и после определенного договором срока выдать клиенту ипотеку. Такой договор будет включать сумму сбережений, при достижении которой клиент может оформить ипотеку, сумму самого жилищного кредита, срок сбережений, размер ставки вклада. Агентство по страхованию вкладов может увеличить страховое покрытие по таким вкладам до 10 млн рублей, следует из законопроекта.

• Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, по оценке Банка России, повысился в феврале по сравнению с январем на 2,4%, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 2,8%. Средний номинальный курс доллара в феврале составил 65,86 рубля (в январе — 67,33 рубля), с начала текущего года — 66,59. Средний номинальный курс евро в феврале равнялся 74,78 рубля (в январе — 76,92 рубля), с начала года — 75,84. В реальном выражении рубль укрепился в феврале по сравнению с январем этого года на 2,5% к доллару и на 3,6% к евро, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 3,2% к доллару и на 4,6% к евро.

• Для осуществления операций с криптовалютами нужно будет пройти специальную идентификацию, это необходимо для контроля за отмыванием доходов. Такие поправки планируется внести в законопроект «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению в Госдуме, рассказал Анатолий Аксаков. Без специальной «визы» пользователи не смогут переводить деньги со счетов в российских банках в цифровые финансовые активы, в частности в криптовалюты, сказал парламентарий. Конкретный механизм процедуры, а также уполномоченный для этого орган еще не определены. Частные криптоинструменты, не соответствующие российскому законодательству, станут нелегальными, отметил депутат.