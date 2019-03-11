Хотя регулятор второй год подряд применяет ограничения в сегменте потребкредитования, долговая нагрузка населения продолжает расти. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в рамках форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.

«Несколько раз в прошлом году и в этом году еще раз с 1 апреля будут введены новые меры в сфере потребительского кредитования для того, чтобы предотвратить формирование в нем пузырей. Что мы пока в нем видим? Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас кредитование потребительское замедляется немножко, но долговая нагрузка продолжает расти», — отметила представитель Банка России.

Она подчеркнула, что в этой ситуации ЦБ планирует принять новые меры регулирования. Российские банки уже начали рассчитывать предельную долговую нагрузку для своих заемщиков, а с 1 октября эта процедура может стать обязательной.