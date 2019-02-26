Банки не смогут выдавать займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного дохода

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Если это будет первый для россиянина заем, то на его погашение также должно уходить не более 50% семейных поступлений.

«Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы», — сообщил Аксаков.



На обслуживание займов в 2018 году россияне в среднем тратили 24% дохода семьи, подсчитали в НБКИ. Это на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее. Расходы по кредитам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков.



И все же необходимость ограничить долговую нагрузку на население на законодательном уровне назрела, считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Целесообразность появления закона он объяснил тем, что темпы роста розничного кредитования намного выше, чем корпоративного, что грозит повторением ситуации предыдущих финансовых кризисов. Кроме того, финансовая грамотность россиян до сих сравнительно невысока, поэтому граждане не могут оценить риски, которые они на себя принимают, получая заем.

​Госдума предлагает ограничить кредитную нагрузку россиян Банкам и МФО запретят выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину дохода.

Однако со стороны кредитных организаций законопроект вызвал негативную реакцию, поэтому разработка закона затянулась. В банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике — они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения.

Банк России изучит законопроект в случае его поступления, рассказали изданию в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что с 1 октября 2019 года кредитные организации должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче ему ссуды на сумму от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования по банковской карте. В целом внедрение в банковскую практику единого подхода к расчету долговой нагрузки улучшит оценку риска заемщиков и будет препятствовать росту закредитованности граждан, отметили в ЦБ. В Минфине сообщили, что рассматривают возможность обязать кредитные организации проверять наличие у гражданина дополнительных долгов при выдаче ему потребкредита.

