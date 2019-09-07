Расходы россиян на досуг в выходные дни сократились за минувший год, причем наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и на концерты, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек одной операции в категории «кино» за год снизился на 2,4%, в категории «спорт» — на 8,5%, в категории «театры, музеи и концерты» — на 18,5%.

«Средний чек в наиболее популярных категориях в сегменте развлечений составил: 576 рублей — кино, 2 659 рублей — спорт и 1 309 рублей — театры, музеи и концерты. Для сравнения: в том же периоде 2018 года: 590 рублей, 2 905 рублей и 1 607 рублей соответственно», — отмечается в исследовании.

Больше всего трат по картам в обозначенных категориях (35%) в этом году пришлось на кино, на втором месте — спорт с долей 24%, далее следует культурный досуг (15%).

При этом аналитики обратили внимание, что предпочтения в части досуга различаются у клиентов разных возрастов. У россиян старше 25 лет большей популярностью пользуется категория «спорт», на втором месте — покупка билетов на театральные постановки или концерты. А для людей до 25 лет главный фаворит в категории «развлечения» — поход в кинотеатр.