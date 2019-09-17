Жители России, разочаровавшиеся в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ), вкладывают средства в другие продукты, рассказали «Известиям» представители крупных страховщиков и банков. Главной альтернативой стали купонные продукты, позволяющие получать доход ежеквартально или раз в полгода. А также накопительное страхование жизни (НСЖ) с дополнительными опциями.

За январь — июнь этого года премии в сегменте ИСЖ сократились на треть по сравнению с первым полугодием 2018-го — до 92,3 млрд рублей, следует из данных Всероссийского союза страховщиков. Средняя прибыль полисов ИСЖ, завершившихся в 2017–2018 годах, составила 2,4–3,3%, констатировал ЦБ. Гражданам обещали доходность в размере 10–20% годовых, тогда как средняя ставка по вкладам была ниже 10%. Граждане также ошибочно считали, что на ИСЖ распространяются гарантии по страхованию вкладов, отмечали в регуляторе.

Сейчас растет спрос на так называемый купонный ИСЖ, предполагающий регулярную фиксированную выплату при выполнении определенных условий, сообщили представители страховых компаний. По их словам, предпочтения клиентов смещаются в сторону стратегий с фиксированным доходом и меньшими рисками. Также купонные продукты проще и понятнее. По ним может быть опция «эффект памяти» — если в нынешнем году условие для выплаты не сработало, купон «запоминается» и доход будет выплачен в последующие годы при срабатывании условия.

Также стремительно растут сборы по накопительным продуктам. По данным Всероссийского союза страховщиков, за январь – июнь 2019-го они увеличились на 55% — до 44,7 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2018 года.

По мнению страховщиков, у НСЖ отличные перспективы на ближайшие годы, поэтому их задача — сделать накопительные инструменты максимально прозрачными и функциональными. В компаниях отмечают рост спроса на НСЖ с сервисными составляющими, включающими социальный налоговый вычет и телемедицину. Есть интерес к продуктам, предусматривающим выплаты по рискам смерти, инвалидности, травмы, диагностирования смертельно опасных заболеваний.