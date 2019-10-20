Личный транспорт в кредит покупают 22% россиян. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса, крупнейшего в России онлайн-автосервиса Uremont.



Эксперты компании провели опрос среди 5 428 автовладельцев в возрасте от 18 до 55 лет, мужчин и женщин (50/50), владеющих автомобилями, и выяснили, каким образом у них появились машины.



Оказалось, что большинство россиян (63,2%) покупают авто на собственные (накопленные) средства. Многим приобрести машину помогают родители (11,3% опрошенных). Реже всего российские автолюбители получают личный транспорт в качестве подарка от второй половины или выигрыша в лотереи — таких счастливчиков всего 2,4% и 1,1% соответственно.

Как отметили в Uremont, приобретение транспортного средства в кредит постепенно отходит на второй план, что может свидетельствовать об изменениях в потребностях автомобилистов.