Число заемщиков-физлиц в России составляет порядка 39,5 млн человек. Такие данные содержатся в подготовленном Центробанком докладе «Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015—2019 годах на основе данных бюро кредитных историй» .

В докладе отмечается, что рост необеспеченного потребительского кредитования происходит во многом за счет новых заемщиков, что говорит о преимущественно целевой модели использования кредитов. «Общее количество заемщиков постепенно увеличивается за счет как ипотечного, так и необеспеченного потребительского кредитования и на 1 сентября 2019 года составляет 39,5 млн человек», — указывает регулятор.

Как уточняется, две трети всех заемщиков имеют задолженность по необеспеченному потребительскому кредиту и/или кредитной карте.

По мнению ЦБ, существенный потенциал к росту имеет сегмент ипотечного кредитования: лишь у 10,6% занятого населения РФ сейчас есть задолженность по ипотечному кредиту (включая созаемщиков).

Отдельно отмечается, что заемщики практически не используют необеспеченные потребительские кредиты для оплаты первоначального взноса по ипотеке — доля таких кредитов не превышает 5%. Напомним, что ранее регулятор выражал беспокойство в связи с использованием некоторыми заемщиками необеспеченных потребкредитов в качестве аванса за ипотеку и заявлял о намерении ограничить возможности для этого.

В то же время растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов, что, как указывают в ЦБ, увеличивает потенциальные системные риски в финансовом секторе, связанные с закредитованностью населения. «Введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки (ПДН) в регулирование банков будет ограничивать эти риски», — рассчитывает регулятор.

ЦБ: долговая нагрузка россиян по необеспеченным кредитам достигла максимума с 2015 года На 1 октября показатель составил 8,9%.

«В будущем можно рассмотреть вопрос о периодическом пересчете показателя долговой нагрузки банками, предоставляющими кредиты на длительные сроки», — добавляют в Центробанке.

Согласно данным исследования, качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов остается высоким. Ежегодный прирост числа новых заемщиков с просроченной задолженностью составляет 3—4%. Наиболее часто просрочка возникает по необеспеченным потребительским кредитам на небольшие суммы (до 100 тыс. рублей), однако основной объем «плохой» задолженности сформирован кредитами на сумму более 100 тыс. рублей. Потенциальный риск могут представлять заемщики, устойчиво наращивающие долг, констатируют в ЦБ. С 2017 года 3,7 млн человек увеличили задолженность по необеспеченным потребительским кредитам (без учета кредитных карт) с 0,9 трлн до 2,2 трлн рублей, привлекая новые кредиты до погашения старых (пока по ним просрочки не наблюдается).



В числе прочего исследование показало, что для получения корректной информации по всем обязательствам заемщика при расчете его ПДН целесообразно обращаться в несколько бюро кредитных историй. Только у 26% заемщиков идентичная информация о задолженности содержится во всех трех БКИ, предоставивших данные (согласно материалам доклада, речь о трех крупнейших БКИ — ОКБ, НБКИ и «Эквифакс Кредит Сервисиз»).