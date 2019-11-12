Банк «Интеза» объявляет о начале специальной акции «Дари эмоции», в рамках которой кредиты предоставляются на особых условиях, сообщает пресс-служба финорганизации.



«Минимальной ставкой 11,4% годовых смогут воспользоваться заемщики, относящиеся к основной категории клиентов, предоставившие в банк справку о доходах по форме 2-НДФЛ, повторные и зарплатные клиенты, а также держатели премиального пакета услуг «Intesa Magnifica», — отмечают в банке.

Ставка является фиксированной для суммы кредита от 700 тыс. до 3 млн рублей. При сумме от 100 тыс. до 699 999 рублей ставка составляет 14,9% годовых.

Кредиты предоставляются на срок от шести до 60 месяцев без страховки, залога и поручительства.

Акция проводится с 12 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года включительно во всех регионах присутствия банка, в которых расположены офисы, обслуживающие частных клиентов.