Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Долгосрочные рейтинги кредитной организации обусловлены умеренной вероятностью поддержки со стороны ее материнской компании «Татнефть» в случае необходимости.

«Fitch полагает, что «Татнефть» имеет высокую готовность предоставлять поддержку банку «Зенит» ввиду ее мажоритарной доли в 71% и истории предоставления банку поддержки в форме взносов в капитал и приобретения «плохих» активов. Агентство также полагает, что потенциальные расходы на поддержку будут умеренными для «Татнефти», — отметили в агентстве.

Подтверждение рейтинга устойчивости кредитной организации отражает снижение рисков для качества активов после продажи «плохих» активов «Татнефти» в 2017—2018 годах в сочетании с более низким аппетитом к риску у банка, его хорошим профилем фондирования и ликвидности. Отмечается также слабая прибыльность и существенные риски для капитализации.

Рейтинги дефолта эмитента банка «Зенит», вероятно, будут изменяться в соответствии с рейтингами материнской структуры. РДЭ и рейтинг поддержки могут быть понижены, если Fitch посчитает, что готовность «Татнефти» оказывать поддержку банку снизилась, например, в случае задержки с предоставлением своевременной или достаточной поддержки.