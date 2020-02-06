Чистая прибыль группы Intesa Sanpaolo по итогам IV квартала 2019 года составила 872 млн евро по сравнению с 1,044 млрд евро в предыдущем квартале, а по итогам 2019-го — 4,182 млрд евро по сравнению с 4,05 млрд евро в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба группы со ссылкой на консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31 декабря 2019 года.

«Результаты за 2019 год показывают, что группа твердо стоит на пути к достижению поставленных целей. Она опирается на надежную прибыльность, обеспеченную прочной капитализацией, сильной ликвидностью, устойчивой и диверсифицированной бизнес-моделью», — говорится в релизе.

Операционные доходы по итогам IV квартала 2019 года составили 4,567 млрд евро, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, а по итогам 2019-го достигли 18,083 млрд евро, увеличившись на 1,5% по сравнению с 2018-м.

Операционные расходы по итогам IV квартала 2019 года составили 2,534 млрд евро, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим кварталом 2019-го, а по итогам 2019 года составили 9,29 млрд евро, сократившись на 2,1% по сравнению с 2018-м.

Операционная маржа по итогам IV квартала 2019 года составила 2,033 млрд евро, сократившись на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года, а по итогам 2019 года составила 8,793 млрд евро, увеличившись на 5,6% по сравнению с 2018-м.