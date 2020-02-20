«Открытие Холдинг» подал в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Соответствующие данные появились в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 20 февраля и пока не принято к производству.
Ранее в четверг на Федресурсе появилось сообщение о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Уведомление о появлении у холдинга признаков банкротства было опубликовано также в четверг на его странице на портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о «недостаточности имущества и неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов».
«Открытие Холдинг» уведомил о намерении подать заявление о банкротстве
«Открытие Холдинг» признал недостаточность имущества и неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.