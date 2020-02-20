Бывший акционер банка «Открытие» — «Открытие Холдинг» намерен подать заявление о собственном банкротстве. Уведомление об этом опубликовано на портале «Федресурс», который представляет собой единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

«АО «Открытие Холдинг»… в лице генерального директора Коняева Андрея Вячеславовича намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке статей 7, 9 федерального закона… «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении, опубликованном в ночь на четверг.

Уведомление о появлении у холдинга признаков банкротства опубликовано в четверг на его странице на портале раскрытия корпоративной информации. Речь идет о «недостаточности имущества и неспособности общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов», следует из материалов эмитента.

В сообщении на «Федресурсе» в качестве кредиторов «Открытие Холдинга» перечислены банк «Траст» (имеет сейчас статус Банка непрофильных активов), ООО «РКТ», банк ВТБ, ООО «Пауэр Ресорсес», АО «Открытые Инвестиции», ООО «Пенсионный капиталъ», ООО «Кама Картон».

На днях, а также несколько раз до этого уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Открытие Холдинга» опубликовал банк «Траст» .

Суд по иску банка «Траст» взыскал более 8 млрд рублей с «Открытие Холдинга» Арбитражный суд Московского округа в ноябре 2019 года отклонил кассационные жалобы бывших топ-менеджеров банка «Финансовая корпорация «Открытие» на определение об аресте их имущества на общую сумму 289,5 млрд рублей.

Как сообщалось, «Траст» является крупнейшим кредитором «Открытие Холдинга». В октябре прошлого года Банк непрофильных активов объявил, что его требования к «Открытие Холдингу» превышают 450 млрд рублей. Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка. Уточнялось, что долг перед «Трастом» составляет около 86% совокупного долга «Открытие Холдинга».

Тогда же в «Трасте» поясняли, что уже поданное им на тот момент уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника связано с тем, что банк опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой. В ближайшее время банкротства не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе, заявили в октябре в «Трасте».



«Открытие Холдинг» распродает рабочие активы В дальнейшем по отношению к «Открытие Холдингу» нельзя исключать более агрессивных действий со стороны его основных кредиторов, считает эксперт.

«Траст» получил непрофильные активы банков, процесс санации которых был запущен в 2017 году, в том числе банка «Открытие», который ранее был подконтролен «Открытие Холдингу». «Траст» до этих изменений санировался «Открытием».