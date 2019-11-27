«Открытие Холдинг», основным кредитором которого является банк «Траст» (Банк непрофильных активов), распродает активы, пишет «Коммерсант» .

За девять месяцев этого года выручка «Открытие Холдинга» превысила этот показатель по всему прошлому году на 56% и составила 9,2 млрд рублей, свидетельствует российская отчетность компании. Большая часть выручки (8,4 млрд рублей) пришлась на III квартал, и почти 100% ее было обеспечено в III квартале доходом от реализации ценных бумаг. «Открытие Холдинг» для расчетов по долгу распродает рабочие активы.

В середине июля холдинг в счет задолженности передал «Трасту» 5,7% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сохранив за собой 2,2% ее акций. В том же месяце банк за 9,7 млрд рублей выкупил доли ОВК, нарастив, таким образом, свой пакет до 25,5%. Согласно отчету ОВК за III квартал, доля в ее капитале у «Траста» выросла до 27,8%. Увеличение доли банка соответствует остававшейся доле компании на балансе «Открытие Холдинга».

Согласно рыночным котировкам, «Открытие Холдинг» в результате передачи «Трасту» своего пакета ОВК должен был покрыть задолженность на 3,5—4 млрд рублей. «Суммарная стоимость проданных и переданных долей в перечисленных активах должна составить меньше 8,4 миллиарда рублей», — оценивает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, либо холдингом были проданы какие-то иные активы, либо некоторые сделки с «Трастом» имели нерыночный характер. В дальнейшем по отношению к «Открытие Холдингу» нельзя исключать более агрессивных действий со стороны его основных кредиторов, считает эксперт.