Требования «Траста» к «Открытие Холдингу» превышают 450 млрд рублей. Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост Банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст».

Долг перед «Трастом» составляет около 86% всего совокупного долга «Открытие Холдинга».

В банке также прокомментировали публикацию уведомления о планах обратиться в арбитраж с заявлением о признании «Открытие Холдинга» банкротом. В ближайшее время банкротства не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе, заявили в «Трасте».

«Уведомление, опубликованное сегодня, связано с тем, что «Траст» опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой», — сообщили в «Трасте».

«Траст» получил непрофильные активы санированных в 2017 году частных банков, в том числе банка «Открытие», который ранее принадлежал «Открытие Холдингу». Сейчас 28,6% «Открытие Холдинга» контролирует Вадим Беляев, основатель банка. Сам «Траст» был санирован банком «Открытие», сейчас он на 98% принадлежит ЦБ и на 2% — «Открытию». 18 октября сообщалось, что «Траст» пытается оспорить серию сделок по выводу 17,3 млрд рублей из дочерней структуры «Открытие Холдинга».

«Холдинг находится в постоянном общении с банком «Траст» по вопросу урегулирования долга. Его сумма постоянно снижается, поэтому говорить об общей сумме долга в каком-то конкретном моменте, по нашему мнению, некорректно», — сообщили РБК в пресс-службе «Открытие Холдинга», комментируя данные от «Траста» по размеру долга.