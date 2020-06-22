Компания «Сбер Решения» из экосистемы Сбербанка запустила онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей «Бухгалтерия для ИП». Об этом в понедельник сообщили в Сбербанке.

«Новый сервис для самостоятельного ведения бухгалтерии поможет вовремя рассчитать и уплатить все обязательные налоги и сборы, безошибочно сформировать налоговую декларацию и отправить ее в налоговую. Он также напомнит предпринимателю (по e-mail или СМС) о предстоящих отчетах и подскажет варианты снижения налоговых платежей», — рассказали в кредитной организации.



Сервис доступен для зарегистрированных пользователей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Им могут воспользоваться предприниматели, не имеющие в штате сотрудников и работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН 6%).