Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила консолидацию «Яндекс.Маркета» компанией «Яндекс» в рамках сделки со Сбербанком. Соответствующая информация размещена в официальной базе решений и правовых актов ФАС.

«ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в материалах..

В конце июня «Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении сотрудничества в рамках совместных предприятий. «Яндекс» выкупит у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд рублей (общая оценка компании — около 87,3 млрд рублей), а Сбербанк в свою очередь выкупит долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» (25% плюс 1 рубль) за 2,4 млрд рублей.

Сделки могут быть закрыты уже в III квартале 2020 года.