Сбербанк принял решение согласиться с предложением «Яндекса» о продаже доли в компании «Яндекс.Маркет» и консолидирует 100% акций в компании «Яндекс.Деньги», сообщает пресс-служба кредитной организации. В результате сделки «Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете», Сбербанк — долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах».

«Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже «Яндексу» 45% в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими. Сумма сделки составляет 42 млрд рублей. Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составит около 20 млрд рублей, ее окончательный размер будет определен на момент закрытия трансакции», — говорится в релизе.

Кроме того, Сбербанк полностью выкупает у «Яндекса» его долю (25% плюс 1 рубль) в компании «Яндекс.Деньги» и проведет ее ребрендинг до конца текущего года.

«Сбербанк полностью выкупает долю в компании «Яндекс.Деньги» примерно за 2,4 млрд рублей с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществляется по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и «Яндексом» от 2013 года. При этом окончательная сумма зависит от курса доллара США перед завершением сделки и даты закрытия», — уточняется в сообщении банка.

После сделки Сбербанку будет принадлежать 100% «Яндекс.Денег». Все сервисы «Яндекс.Денег» продолжат работать в обычном режиме.

«Мы приветствуем подписание соглашений с «Яндексом». О возможной реорганизации совместных с «Яндексом» бизнесов мы сообщали участникам рынка еще во время ежегодной встречи с инвесторами в 2019 году. Конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать, мы искали взаимоприемлемый выход из этой ситуации, и нам совместно с менеджментом «Яндекса» удалось найти взвешенное и взаимовыгодное решение. Мы планируем остаться партнерами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Стороны подписали юридически обязывающую документацию по сделке, ее закрытие ожидается в III квартале 2020 года после получения необходимых регуляторных одобрений.

Глава Сбербанка Герман Греф остается членом совета директоров компании «Яндекс» до собрания акционеров «Яндекса», на котором будет избираться новый состав совета директоров, но в будущем не предполагает своего дальнейшего участия в этом коллегиальном органе управления компании «Яндекс».

«Мы признательны коллегам из компании «Яндекс» за совместную работу и активное внедрение лучших практик наших компаний. Вместе мы смогли за короткое время создать с нуля маркетплейс «Беру» и обеспечить ему стремительное развитие на высококонкурентном российском рынке электронной коммерции. Посещаемость «Беру» сейчас превышает 1 миллион человек в день, а ежемесячный оборот составляет уже около 4 миллиардов рублей. Построение экосистемы — живой процесс, эта сделка открывает для нас совершенно новые возможности в развитии сегмента e-commerce, а также снимает с нас целый ряд ограничений, ранее предусмотренных нашими соглашениями с «Яндексом», — сказал Лев Хасис.



Как все начиналось

О планах создать нового игрока в онлайн-коммерции Сбербанк и «Яндекс» объявили в августе 2017 года. Каждый из партнеров получил по 45% совместного предприятия (СП) на основе «Яндекс.Маркета», еще 10% было зарезервировано под опционы для менеджеров. Все СП было оценено в 60 млрд рублей. С тех пор партнеры запустили маркетплейс под названием «Беру» и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly. Кроме того, за первый год работы партнеры открыли еще два сервиса: Boxbot, сеть постаматов, в которых можно получить интернет-заказ, и приложение «Суперчек», через которое можно будет оплачивать покупки в офлайн-магазинах.



Общая стоимость СП на базе «Яндекс.Маркета» составила 60 млрд рублей, в его рамках работают несколько проектов, включая маркетплейс «Беру». Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков называл целью проекта стать «одним из крупнейших игроков российского онлайн-ретейла». Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что стороны намерены построить «российский Amazon».



О проблемах в СП Сбербанка и «Яндекса» в июле прошлого года написало издание The Bell. Источники издания сообщили, что банк и IT-компания стали обсуждать условия «развода». Официально все стороны комментировать вопрос отказались, но никто не опроверг факта переговоров, указывало The Bell.

Издание уточняло, что полный контроль в Avito консолидировал южноафриканский фонд Naspers. Крупнейшие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову.

Источники The Bell говорили об интересе к поглощениям именно со стороны банка, а не его совместного предприятия с «Яндексом». Источники издания утверждали, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, из которого предполагалось вырастить «русский Amazon». Сообщалось, что партнеры уже предложили друг другу концепции «развода», но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

По словам одного из собеседников The Bell, Сбербанк был недоволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Согласно информации источников издания, партнеры не могут договориться о том, как должна строиться разработка совместного продукта: Сбербанк пытался получить больше контроля в операционной деятельности, а «Яндекс» был этим недоволен. По данным еще одного источника, Сбербанк настаивал, чтобы все, что касается платежей, шло через него, хотя были банки, готовые предложить его СП с «Яндексом» лучшие условия.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что общим результатом по развитию «Беру» в компании довольны. Пресс-служба Сбербанка на момент публикации не ответила на запрос The Bell.