Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito, стало известно изданию The Bell .

О том, что Сбербанк рассматривает возможность покупки крупного онлайн-ретейлера, The Bell рассказали источник, близкий к одной из крупных IT-компаний, собеседник, знающий об этом от одного из менеджеров банка, и источник, близкий к одному из крупных онлайн-ретейлеров. По словам одного из них, банк думает о покупке Ozon или Avito. Двое других подтвердили интерес Сбербанка к Ozon.

Официально все стороны комментировать вопрос отказались, но никто не опроверг факта переговоров, указывает The Bell.

Издание уточняет, что полный контроль в Avito недавно консолидировал южноафриканский фонд Naspers. Крупнейшие акционеры Ozon — фонды Baring Vostok и АФК «Система», принадлежащая Владимиру Евтушенкову.

Источники The Bell говорят об интересе к поглощениям именно со стороны банка, а не его совместного предприятия с «Яндексом». Одновременно сразу пять собеседников The Bell, близких к обеим компаниям или знакомых с ситуацией в их совместных проектах, утверждают, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле, из которого предполагалось вырастить «русский Amazon». Двое из них утверждают, что партнеры уже предложили друг другу концепции «развода», но решения об окончании совместного бизнеса пока нет.

По словам одного из собеседников The Bell, Сбербанк был недоволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Согласно информации источников издания, партнеры не могут договориться о том, как должна строиться разработка совместного продукта: Сбербанк пытался получить больше контроля в операционной деятельности, а «Яндекс» был этим недоволен. По данным еще одного источника, Сбербанк настаивал, чтобы все, что касается платежей, шло через него, хотя были банки, готовые предложить его СП с «Яндексом» лучшие условия.



Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что общим результатом по развитию «Беру» в компании довольны. Пресс-служба Сбербанка на момент публикации не ответила на запрос The Bell.

О планах создать нового игрока в онлайн-коммерции Сбербанк и «Яндекс» объявили в августе 2017 года, напоминает The Bell. Каждый из партнеров получил по 45% совместного предприятия на основе «Яндекс.Маркета», еще 10% было зарезервировано под опционы для менеджеров. Все СП было оценено в 60 млрд рублей. С тех пор партнеры запустили маркетплейс под названием «Беру» и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly. Кроме того, за первый год работы партнеры открыли еще два сервиса: Boxbot, сеть постаматов, в которых можно получить интернет-заказ, и приложение «Суперчек», через которое можно будет оплачивать покупки в офлайн-магазинах.

