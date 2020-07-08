Минкомсвязь РФ предлагает запустить эксперимент, в рамках которого российские пользователи смогут проходить идентификацию в соцсетях через портал «Госуслуги». Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020-го по 1 июля 2021 года может пройти эксперимент, в ходе которого агрегаторы объявлений и сервисы по поиску работы на добровольной основе смогут регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». В рамках эксперимента площадки смогут проводить в дополнение к уже имеющимся инструментам идентификацию и аутентификацию пользователей (как покупателей и заказчиков, так и продавцов и исполнителей) с использованием подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

Согласно размещенному проекту, Минкомсвязь также планирует использовать возможности портала «Госуслуги» для аутентификации пользователей соцсетей. Как утверждается в пояснительной записке, необходимость провести эксперимент объясняют сложившейся из-за пандемии ситуацией, а также повышением эффективности дистанционного взаимодействия физических и юридических лиц между собой при совершении сделок на интернет-площадках, где размещаются объявления.

При проведении эксперимента предполагается обеспечить возможность компаниям, заинтересованным в «пилоте», присоединиться к единой системе идентификации и аутентификации для того, чтобы их пользователи смогли в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях, заключать договоры купли-продажи недвижимости, товаров (выполнения работ, оказания услуг), договоры аренды имущества, купли-продажи транспортного средства, а также для совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства.