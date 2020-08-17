В регионах России выравнивается соотношение между уровнем заболеваемости COVID-19 и снятием ограничений на работу бизнеса относительно июня, пишет РБК . Так, чем ниже уровень заболеваемости, тем больше предприятий открывается, выяснили эксперты аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Наиболее активно снимают ограничения и в целом проводят самую смелую политику по возобновлению работы бизнеса в Сахалинской области, Москве, Карелии и Смоленской области. В этих субъектах уровень открытости бизнеса заслуживает максимальной оценки (21,5 балла). В Карелии, Смоленской области и Москве средний ежедневный прирост количества заболевших за последний месяц не превышает 2%. В Сахалинской области он составляет 4,8%.

В Новосибирской области, Чувашской Республике, Хакасии, Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан, Мордовии, ХМАО-Югре, Томской области власти проводят наиболее осторожную политику по снятию ограничений на работу бизнеса.

Эксперты также отмечают, что основные сложности с возобновлением работы возникают у организаторов массовых мероприятий. «В отличие от иных сфер запуск данной отрасли требует дополнительного времени для формирования календаря мероприятий и иных подготовительных работ», — говорится в отчете аппарата бизнес-омбудсмена.

В России с 30 марта действовал режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным. По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, на третий этап снятия ограничений перешел 21 регион. Большинство субъектов пока находятся на втором этапе, еще 19 регионов — на первом этапе.