Пандемия нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте — мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%. Об этом пишет РБК , ссылаясь на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. По данным компании, общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила 1,4 трлн рублей: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн рублей, а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн рублей. Совокупный убыток за март составил 277 млрд рублей.

Чистый убыток бизнеса зафиксирован в 16 регионах: Москва (бизнес получил убыток 85 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей), Республика Коми (19 млрд), Амурская область (13,2 млрд), Ненецкий автономный округ (7,7 млрд), Томская область (7,6 млрд), Чечня (3 млрд), Дагестан (2,7 млрд), Северная Осетия (1,9 млрд), Крым (1,88 млрд рублей).

Наибольшую динамику роста убытков показала Ингушетия, в марте — мае 2020 года местный бизнес потерял 1,5 млрд рублей, по сравнению с весной прошлого года убыток вырос на 3 260%, или более чем в 33 раза. В десятку антилидеров по этому показателю также вошли Чечня (минус 984%), Ненецкий автономный округ (минус 324%), Амурская область (минус 323%), Крым (минус 315%), Еврейская автономная область (минус 168%), Коми (минус 159%), Севастополь (минус 159%), Томская область (минус 153%), Северная Осетия (минус 153%), Тыва (минус 138%).

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Наибольший рост прибыли, сразу на 574%, показала Республика Алтай. Также в топ-5 лидеров по росту прибыли бизнеса вошли Белгородская область (на 237%), Мордовия (на 108%), Мурманская область (на 100%), Бурятия (на 80%).

В FinExpertiza отметили, что нарастить прибыль (на 8,3%) смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства, рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд рублей. Главным генератором убытков за март — май 2020 года стала оптовая торговля природным газом. Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд рублей, говорится в отчете FinExpertiza.