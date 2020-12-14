Азиатско-Тихоокеанский Банк внедрил технологию автоматического распознавания паспортов Smart ID Engine. Об этом сообщила компания Smart Engines, разработавшая технологию. Уточняется, что интеграцию продукта во фронт-офисную информационную систему банка выполнило digital-агентство D'Terra.

Цель проекта заключалась в обеспечении технической возможности использования систем на основе искусственного интеллекта для распознавания паспортов граждан РФ. Теперь при открытии банковского счета, оформлении кредитной заявки или выполнении любой операции, требующей от физических лиц, представителей компаний и ИП предъявления паспорта, сотруднику или агенту банка достаточно отсканировать паспорт клиента. «Технология Smart ID Engine за одну секунду извлекает все необходимые данные, а результаты распознавания автоматически вносятся в информационные системы банка», — отмечает разработчик.



«Автоматическое распознавание ускорило процесс заполнения документов нашими сотрудниками, а также партнерами и агентами банка», — констатирует директор департамента развития дистанционных сервисов банка АТБ Павел Монахов.