СберБанк подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственного цифрового актива — сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне, сообщил зампред правления СберБанка Анатолий Попов.

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена», — сказал Попов.

«Цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, в том числе одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль, и, собственно, технологически банк готов к выпуску и работе с этим инструментом», — пояснил он.

Внутри банка технологию уже протестировали. «Видим, что она работает, для клиентов она удобна», — отметил Попов. В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей. «Самое простое применение — цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности», — добавил он.

«Да, надеюсь, что так и будет», — ответил зампред правления СберБанка на вопрос, есть ли вероятность того, что сберкоин появится к весне.

СберБанк запустит платформу для покупки цифровых финансовых активов Герман Греф не исключил, что в 2021 году «Сбер» начнет экспериментировать с производством своей валюты, которая будет называться «сберкоин».

В августе прошлого года Попов говорил, что банк может выпустить стейблкоин с привязкой к рублю, который может стать инструментом расчетов за другие цифровые финансовые активы. В ноябре глава СберБанка Герман Греф сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты — сберкоина и может начать эксперимент в 2021 году.