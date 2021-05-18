В расчете индекса потребительских цен (инфляции) учтут расходы на жилье, о таких планах «Известиям» рассказали два близких к правительству источника. По их словам, стоимость недвижимости в ИПЦ хотят включить не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты, то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. Тестирование учета вмененной ренты в составе ИПЦ входило в долгосрочные планы Росстата, но ситуация, возникшая на рынке жилья в период кризиса, потребовала проанализировать этот вопрос более оперативно, пояснил источник. Запустить такое исследование Росстат может уже со следующего года, отметили источники.

В Росстате планы проанализировать включение в расчет инфляции показателя вмененной ренты подтвердили. В 2022 году служба объявит открытый конкурс на выполнение специальной научно-исследовательской работы, по результатам которой будет рассмотрена возможность учета показателя в ИПЦ начиная с 2023 года. Экспериментальные расчеты, проведенные в 2015—2017 годах, показали, что доля трат на жилищные услуги, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, в России составляла почти пятую часть всех расходов, добавили в пресс-службе Росстата и отметили, что прямой зависимости вмененной ренты от цены на недвижимость нет. И стоимость жилья не планируется включать в расчет ИПЦ.

Правительство планирует уточнить методику расчета реальных доходов населения Министр финансов Антон Силуанов отметил, что реальные располагаемые доходы населения являются сложным показателем с несовершенством в подсчете.

По словам главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, единственная возможность справедливо отразить в ИПЦ динамику рынка недвижимости — это включить в расчеты показатель вмененной ренты. Эта компонента представляет собой оценку изменения аренды, которую готовы были бы платить владельцы за свой дом или квартиру. Такой показатель считается по реальным рыночным котировкам платы за аналогичное жилье и уже учитывается в расчетах нашего ВВП с 2014 года, напомнил экономист.

Росстат фактически никак не отражает в индексе расходы на жилье, добавил начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. В России обеспеченность жильем меньше, поэтому вес вмененной ренты, очевидно, будет не столь значимым, но в любом случае цифра окажется двузначной, в районе 20%, полагает эксперт. В краткосрочной перспективе обновление расчета инфляции может подтолкнуть уровень вмененной ренты вверх, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский. Рост цен остается ощутимым, что не может не сказываться на ставках аренды. По мере возобновления деловой активности ставки будут расти заметнее, и в итоге рынок арендного жилья вернется к допандемийным показателям, полагает он.