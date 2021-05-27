Несмотря на все усилия, инфляция в мае вновь начинает ускоряться после короткой апрельской передышки — нынешний всплеск инфляции в России может оказаться затяжным, а попытки бороться с ним в теории способны повредить посткризисному восстановлению экономики, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов. В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин назвал в качестве одной из причин роста цен в России «жадность отдельных производителей». По его словам, сдерживание цен не нравится никому, но других способов спастись от инфляционного взрыва не было. В марте и апреле Банк России дважды повышал ключевую ставку, доведя ее до 5%.

Тревогу в данной ситуации можно объяснить тем, что сложно понять, насколько значительным и длительным будет нынешний рост цен. Процесс вызван множеством факторов, которые задели практически всех. Во-первых, существенно подорожало продовольствие. Резкие шаги правительства по ограничению цен, с которыми не все согласились как среди сельхозпроизводителей, так и в экспертном сообществе, были направлены именно против продовольственной инфляции. Во-вторых, выросла до 70 долларов за баррель цена на нефть, которая просела почти до нуля в апреле прошлого года. В ближайшие месяцы, судя по общему стремлению сохранить сделку ОПЕК+, углеводороды вряд ли сильно опустятся в цене. В-третьих, на рынках возник дефицит нескольких групп товаров. Ускорение перехода на «зеленую энергетику» в ближайшие годы едва ли снизит спрос на нефть, зато повысит на литий, никель, кобальт и другие материалы. Также ключевая причина — беспрецедентная финансовая политика в крупнейших мировых экономиках. В России на все это накладывается падение курса рубля по сравнению не только с докризисным уровнем, но и с прошлой осенью. Все это вызывает беспокойство не только по поводу инфляции как таковой, но и реакции на нее.

В ВБ спрогнозировали инфляцию в России в 2021 году и динамику ВВП Рост ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах, согласно базовому сценарию, составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, инфляция скоро пойдет вниз и довольно быстро, а если рубль укрепится на хороших экспортных ценах, то еще быстрее. Падение начнется в мае-июне, более резкое — начиная с III квартала. Ограничение цен может привести к снижению производства в определенных секторах, кредитные средства не столь значимы для инвестиций. Так что немного замедлят, но экономика (как минимум в охватываемых Росстатом секторах) растет довольно быстро.

Как отметил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, сейчас действует то, что в экономике называется инфляцией предложения, она обусловлена давлением продавцов. Также для самых востребованных, «народных» товаров действует низкая эластичность спроса по цене. Более высокими темпами дорожают, например, молоко, мясо, овощи, рыба, колбасы, масло, моющие средства, лекарства, бензин и пр. Спрос в данном случае мало зависит от цены и наоборот, поэтому противостоять избыточному повышению цен трудно. Воздействовать целесообразно на сторону предложения. Для этого ЦБ повышает ключевую ставку, делая кредиты дороже. В июне возможно очередное ее поднятие — до 5,25%. Замедление инфляции вероятно в III квартале, считает эксперт.

Доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что продовольственная инфляция начинает потихоньку замедляться. Можно предположить, что при отсутствии внешних шоков инфляция в скором времени прекратит рост и начнет снижение в сторону таргета 4%. Принимаемые ЦБ меры соответствуют классическим подходам. Проблема не в эффективности мер, а в том, что российская инфляция во многом носит немонетарный характер, что затрудняет борьбу с ней, пояснил Хестанов.