Инфляция в России по итогам 2021 года составит 4,9%. Об этом заявил в интервью ТАСС главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.

«Инфляция на конец года, к декабрю 2021 года, по сравнению с инфляцией в декабре 2020 года, по нашим прогнозам, составит 4,9%», — сказал Санги.

В докладе ВБ об экономике России говорится, что, «согласно прогнозам, в 2021 году средний темп инфляции потребительских цен за 12 месяцев составит 5,5%, прежде чем стабилизироваться в 2022—2023 годах на целевом уровне Банка России, равном 4%».

Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2021 год составляет 4,3%, напоминает ТАСС.

Уточним, что Центробанк РФ прогнозирует инфляцию в 2021 году в диапазоне 4,7—5,2%.

Как указано в докладе ВБ, рост ВВП России в 2021, 2022 и 2023 годах, согласно базовому сценарию, составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. Базовый сценарий предполагает постепенное снижение числа новых случаев заболеваний COVID-19. Как ожидается, оживлению экономики России, опирающемуся на рост потребления домохозяйств и государственные инвестиции, будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году.

«Долгосрочные экономические перспективы России будут зависеть от ускорения потенциального роста за счет стимулирования диверсификации экономики, создания единых «правил игры» для частного сектора, повышения качества управления государственными предприятиями и более тесной интеграции в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. «Зеленый» переход может создать серьезные трудности для российской экономики, если правительство не предпримет упреждающих шагов в направлении декарбонизации», — отмечают экономисты.



По их прогнозу, темпы роста глобального ВВП достигнут 4% в 2021 году и снизятся до 3,8% в 2022-м. Однако пандемия COVID-19 продолжает подавлять экономическую активность во всем мире, значительно повышая неопределенность прогнозов в отношении ВВП, делают оговорку во Всемирном банке.