Потребительские цены в России выросли в апреле на 0,58% по сравнению с мартом 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2020-го) — на 5,53%, свидетельствуют данные Росстата . Таким образом, годовая инфляция замедлилась по сравнению с мартом, когда она оценивалась в 5,79%.

По информации ведомства, товары подорожали по сравнению с мартом на 0,71%, а в годовом выражении — на 6,36%, в том числе продовольственные товары выросли в цене на 0,75% и 6,55% соответственно (отдельно плодоовощная продукция — на 1,02% и 4,75%), непродовольственные — на 0,66% и 6,16%.

В Росстате отмечают , что среди продовольственных товаров подешевели на 0,1—0,4% за месяц сметана, пшено, мед, пиво зарубежных марок; на 1,6—5,9% снизились цены на отдельные виды овощей и фруктов, в частности помидоры, огурцы, апельсины, груши.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,3—1% на ноутбуки, планшеты, флеш-накопители USB, беспроводные наушники, микроволновые печи, электроутюги, свежесрезанные цветы, пену для бритья. На 1—2,9% подешевели отдельные виды медикаментов, медицинских и санитарно-гигиенических товаров.

Цены на услуги выросли на 0,22% по сравнению с мартом-2021 и на 3,3% по сравнению с апрелем прошлого года.

Рост цен с начала года (по сравнению с декабрем 2020-го) составил 2,72%, в том числе на продовольствие — 3,85%, на непродовольственные товары — 2,51%, на услуги — 1,41%.

Ранее на замедление инфляции в апреле обратило внимание Минэкономразвития, пояснив, что основной вклад внесла динамика цен в сфере услуг.

МЭР отмечает замедление инфляции в апреле благодаря динамике цен в сфере услуг Сдерживающее влияние оказала дефляция на услуги воздушного транспорта и зарубежного туризма.

В сегодняшнем тематическом обзоре Банка России отмечается, что замедление годовой инфляции произошло впервые с июня 2020 года. «Снижение было ожидаемым на фоне высокой базы апреля 2020 года и произошло за счет замедления роста цен на продовольственные товары до 6,55% (минус 1,03 п. п.), в том числе на фрукты и цитрусовые, которые стали дешевле, чем в апреле 2020 года (тогда произошел скачок цен на них в условиях перехода населения к самоизоляции и ослабления рубля). Продолжилось увеличение годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары (до 6,16%, плюс 0,24 п. п. по сравнению с мартом) и услуги (до 3,3%, плюс 0,1 п. п.)», — говорится в материале.

«Месячный прирост потребительских цен в целом (с поправкой на сезонность) также замедлился, но пока остается существенно выше 4% в пересчете на год, — указывает ЦБ. — Уменьшился в основном темп роста цен на товары и услуги, дорожавшие в предыдущие месяцы под влиянием факторов немонетарного характера. Среди них мясопродукты, ускорение роста цен на которые происходило из-за ухудшения эпизоотической ситуации, а также услуги зарубежного туризма и транспорта, динамика цен на которые остается неустойчивой, в том числе на фоне нестабильной эпидемической ситуации в мире. При этом продолжилось увеличение месячного роста цен на непродовольственные товары в рыночном сегменте, что отражало восстановление спроса в условиях высокого давления со стороны затрат».

В Росстате отмечают, что рост потребительских цен на 1% и более по сравнению с мартом зафиксирован в 11 субъектах РФ, наиболее заметный — в Калининградской области (на 1,4%) и Севастополе (на 1,2%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,4% (с начала года прирост цен составил 2,5% и 2,8% соответственно).

В отдельном материале ЦБ отмечается, что оценка трендовой инфляции продолжила увеличиваться в апреле и составила 4,54% после 4,43% в марте (расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования ЦБ, показатель рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде). Оценка на более коротком, трехлетнем, временном интервале также повысилась — до 4,87% с 4,75%.



«Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне, свидетельствуя о смещенности баланса рисков в сторону проинфляционных. Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет способствовать замедлению годовой инфляции ближе к концу 2021 года и ее возврату к уровню 4% в середине 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели Банка России», — указывают в ДИП Центробанка.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 4,7—5,2%.