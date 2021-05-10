Годовая инфляция в России в апреле 2021 года замедлилась до 5,5% после 5,8% в марте, что совпало с предварительными оценками Минэкономразвития, сообщается в докладе ведомства «Картина инфляции. Май 2021 года».

В помесячном выражении инфляция замедлилась до 0,58% после 0,66% в марте, с исключением сезонного фактора — до 0,49% (0,52% месяцем ранее).



«Основной вклад в замедление инфляции в апреле внесла динамика цен в сфере услуг, где рост цен замедлился до 0,2% месяц к месяцу после роста с темпом 0,4% предшествующие четыре месяца (с исключением сезонного фактора — 0,27% c 0,37% месяцем ранее)», — говорится в обзоре министерства.



Отмечается, что сдерживающее влияние оказала дефляция на услуги воздушного транспорта и зарубежного туризма (так, снизились цены на поездки в ОАЭ). Вместе с тем давление на инфляцию в данном сегменте продолжил оказывать повышенный рост цен на услуги внутреннего туризма в условиях высокого спроса (в том числе из-за введения ограничений на перелеты в Турцию). Также в отчетном месяце фиксировалось ускорение роста цен на медицинские услуги, услуги образования и железнодорожного транспорта.

В товарном сегменте замедление инфляции было менее выраженным. На продовольственные товары в апреле рост цен сохранился практически на уровне марта — 0,75% месяц к месяцу после 0,82% соответственно (с исключением сезонного фактора — 0,48% после 0,49% месяцем ранее).

«Возобновление роста цен на плодоовощную продукцию (преимущественно за счет замедления дефляции на огурцы и помидоры) внесло основной вклад в сохранение продовольственной инфляции на повышенном уровне. Вместе с тем на прочие овощи темпы роста цен начали снижаться (картофель, морковь, лук). Инфляция в секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции в отчетном месяце, наоборот, значительно замедлилась при снижении темпов роста цен на мясопродукты (в том числе на куриное мясо), молоко и молочную продукцию, муку и алкогольные напитки», — уточняется в обзоре.

При этом на отдельные социально значимые товары рост цен сохранился на повышенном уровне (яйца, крупа гречневая и хлеб). Рост цен на сахар и подсолнечное масло в отчетном месяце продолжился (1,9% и 1,4% после 2,1% и 1,2% м/м соответственно).

«На динамику цен на данные товары продолжает оказывать влияние рост мировых цен, усиленный ослаблением рубля», — сказано в материалах ведомства. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в апреле рост цен на растительные масла продолжился, вместе с тем темпы снизились, а на сахар рост цен практически полностью компенсировал предшествующее снижение.

На непродовольственные товары рост цен также несколько замедлился до 0,66% в месячном выражении после 0,72% в марте (с исключением сезонного фактора рост цен сохранился на уровне прошлого месяца — 0,67%). Сдерживающее влияние оказало замедление роста цен на бензин (до 0,5%) после повышенного прироста в предшествующие три месяца (0,9—1,1%).

В сегменте непродовольственных товаров за исключением бензина сохранился повышенный рост цен на отдельные товары со значительной импортной составляющей: легковые автомобили, телерадиотовары, бытовую химию; возобновился рост цен на электро- и бытовые приборы, средства связи. Также давление на общую динамику цен в подгруппе продолжил оказывать ускорившийся рост цен на строительные материалы.