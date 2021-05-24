Административное ограничение цен — временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



«Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов — это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Наша денежно-кредитная политика решает в первую очередь эту задачу и работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, защиту их доходов от обесценения от инфляции», — сказала она, выступая в понедельник в Госдуме.

Ранее глава регулятора уже говорила, что нужно быстрее уходить от административных мер регулирования цен на продовольствие. По ее словам, они имели краткосрочный эффект на инфляцию.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.