Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Тинькофф Банка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте — на уровне «Ba3» с изменением прогноза со «стабильного» на «позитивный», базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «ba3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Улучшение прогноза по рейтингу обусловлено повышением диверсификации бизнеса банка, в частности увеличением доли регулярных доходов от некредитного бизнеса, что делает поступления менее цикличными и поддерживает способность банка к абсорбированию убытков, поясняют аналитики.

Подтверждение рейтингов и оценок «Тинькофф» отражает продемонстрированную банком устойчивость в условиях недавнего экономического спада, которая поддерживается его высокой способностью абсорбировать убытки благодаря хорошей генерации дохода, гибкой бизнес-моделью, прибыльной в течение кредитного цикла, и достаточной подушкой ликвидности за счет короткой срочности активов и низкой зависимости банка от оптового фондирования.



В то же время ограничивающими факторами выступают подверженность банка рискам сегмента необеспеченного потребительского кредитования, активный рост его бизнеса и регуляторное и конкурентное давление в России, следует из релиза Moody's.