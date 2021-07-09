Портфель банковских вкладов в валюте продолжает «худеть» на фоне низких процентных ставок на этот вид продукта, пишут «Известия» . Об этом рассказали в крупнейших банках. Так, предварительно за первое полугодие 2021-го доля валютных депозитов в портфеле срочных вкладов ВТБ снизилась на 2 процентных пункта, при этом клиенты оставляли большую часть денег в периметре банка, переразмещая средства с валютных депозитов в рублевые сберегательные и инвестиционные инструменты. В Абсолют Банке по итогам шести месяцев наблюдается незначительное (на 1,4%) снижение доли валютных вкладов физических лиц — на 1,4%, клиенты выбирают другие инструменты сохранения средств.

Клиенты хранят более 80% в рублях, а долларовые депозиты используют для диверсификации портфеля, рассказали в СберБанке. Небольшие колебания доли валюты связаны с изменением курса, активным ростом остатков на рублевых счетах. В ПСБ за полгода доля долларовых вкладов не изменилась и составляет в розничном портфеле около 7% и около 10% — в сегменте VIP-клиентов, поделились в пресс-службе организации.

Околонулевые ставки на валютные депозиты не оставляют гражданам выбора, кроме как вывести деньги из таких инструментов, считает аналитик «Финама» Игорь Додонов. По данным ЦБ, по состоянию на 1 мая общий объем валютных депозитов россиян составлял 6,7 трлн рублей. При этом объем срочных вкладов в долларах за этот период сократился на 187 млрд рублей, или на 4,2%, до 4,25 трлн рублей. Но их доля в общем объеме срочных портфелей практически не изменилась — 21,2% против 21,3% в начале года с учетом снижения и коротких рублевых сбережений, отметил Додонов.

«Эксперт РА» зафиксировало отток средств населения со счетов в российских банках в мае Совокупный объем средств на счетах населения в российских банках в мае сократился на 1,1% против прироста на 3,3% месяцем ранее, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики отмечают, что прогноз агентства относительно временного характера улучшения динамики вкладов населения, наблюдавшегося в апреле, оправдался.



В ЦБ заявили, что за пять месяцев 2021 года объем валютных остатков в долларовом эквиваленте снизился лишь на 0,5%, или на 0,4 млрд долларов, до 91,6 млрд долларов. В регуляторе подчеркнули, что, учитывая приток валютных средств населения в последние месяцы, говорить о тенденции снижения таких вкладов не приходится. Дальнейшая динамика во многом будет определяться стабильностью валютного курса и уровнем процентных ставок, заключили в ЦБ.

Как отметили в банках, во втором полугодии на рост спроса на сберегательные инструменты в валюте могут повлиять повышенные ставки вследствие ужесточения риторики ФРС и ЕЦБ, а также сезонная девальвация рубля. В этом году стоит ожидать сокращения долларовых депозитов в банках в целом: инвестиционные инструменты сохраняют свою привлекательность и повышенный спрос со стороны клиентов на фоне сложившейся конъюнктуры на рынке валютных вкладов. С учетом нынешних тенденций, по оценкам Додонова, объем валютных срочных депозитов в РФ в этом году может сократиться на 600—700 млрд рублей.